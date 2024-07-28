Sarıyer'de, dükkanın önünde arkadaşlarıyla otururken silahlı saldırıya uğradı
Sarıyer'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçan motosikletli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Sarıyer, Kazım Karabekir Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde 24 Temmuz günü silahlı saldırı olayı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan Suat Akçay'a silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Akçay, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.