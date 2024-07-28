Sarıyer'de, dükkanın önünde arkadaşlarıyla otururken silahlı saldırıya uğradı

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde, Suat Akçay'ın arkadaşlarıyla birlikte bir iş yerinin önünde oturduğu sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve açılan ateş sonucu bacağından vurularak kaçmaya çalıştığı görülüyor.