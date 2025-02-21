Sarıyer'de feci kaza! Karlı yol kayan cip önce 4 araca sonra yayaya çarptı
İstanbul Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü, önce park halindeki 4 araca ardından da bir yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Yol kenarında babasıyla kar topu oynayan bir çocuk ise kazadan son anda kurtuldu.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy'de saat 09.30 sıralarında otomobiliyle ilerleyen cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.