Sarıyer'de feci kaza! Karlı yol kayan cip önce 4 araca sonra yayaya çarptı

İstanbul Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü, önce park halindeki 4 araca ardından da bir yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Yol kenarında babasıyla kar topu oynayan bir çocuk ise kazadan son anda kurtuldu.

Sarıyer'de feci kaza! Karlı yol kayan cip önce 4 araca sonra yayaya çarptı - 1

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy'de saat 09.30 sıralarında otomobiliyle ilerleyen cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Sarıyer'de feci kaza! Karlı yol kayan cip önce 4 araca sonra yayaya çarptı - 2

Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez‘e (43) çarptı.

Sarıyer'de feci kaza! Karlı yol kayan cip önce 4 araca sonra yayaya çarptı - 3

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez kurtarılamadı.

Sarıyer'de feci kaza! Karlı yol kayan cip önce 4 araca sonra yayaya çarptı - 4

Kazaya neden olan cipin sürücüsü Saliha B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan sürücünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sarıyer'de feci kaza! Karlı yol kayan cip önce 4 araca sonra yayaya çarptı - 5

ÇOCUK VE BABASI SON ANDA KURTULDU

Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı anlar yer alıyor.

Sarıyer'de feci kaza! Karlı yol kayan cip önce 4 araca sonra yayaya çarptı - 6

O sırada sokakta babasıyla kar topu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuluyor.

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