Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş
Sarıyer'de, denize düşerek kaybolan iki kişinin kimliği belli oldu. Denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu öğrenildi. İki kardeşin için tatil için yurt dışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. İki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor.
Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü.
Kadını kurtarmak için arkadaşı da denize atladı.