Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş

Aşiyan'da denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.