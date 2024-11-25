Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş

Sarıyer'de, denize düşerek kaybolan iki kişinin kimliği belli oldu. Denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu öğrenildi. İki kardeşin için tatil için yurt dışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. İki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 1

Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü.

Kadını kurtarmak için arkadaşı da denize atladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 2

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kayboldu.

Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 3

Aşiyan'da denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 4

TATİL İÇİN GELMİŞLER

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 5

İki gün boyunca yapılan arama çalışmalarında denizde kaybolan iki kardeşle ilgili bir ize rastlanamadı.

Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 6
Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 7

Sahil Güvenlik ve İBB İSAK dalgıçlarının bölgedeki arama çalışmaları ise sürüyor.

Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 8

Dalgıçların deniz dibini taramaları sırasında bir cep telefonu bulundu.

Sarıyer'de fotoğraf faciasında yeni ayrıntılar: İki kardeş tatil için yurtdışından Türkiye'ye gelmiş - 9

NE OLMUŞTU?

Sarıyer Aşiyan'da, 23 Kasım Cumartesi yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düşmüş, onu kurtarmak için yanındaki arkadaşı da denize atlamıştı.

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