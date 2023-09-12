Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi

Sarıyer’de rampada damper kaldıran hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza, ilçeye bağlı Maden Mahallesi, Sorgun Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin etrafında yapılan peyzaj çalışması için toprak yüklü 34 YN 1263 plakalı hafriyat kamyonu ile gelen Nihat Atım, toprağı boşaltmak için kamyonun damperini kaldırmaya başladı.