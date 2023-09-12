Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Sarıyer’de bir sitenin etrafında yapılan peyzaj çalışması için getirdiği toprağı boşaltmak isteyen Nihat Atım, rampada kamyonun damperini kaldırınca hafriyat kamyonu devrildi.

Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi - 1

Sarıyer’de rampada damper kaldıran hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza, ilçeye bağlı Maden Mahallesi, Sorgun Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin etrafında yapılan peyzaj çalışması için toprak yüklü 34 YN 1263 plakalı hafriyat kamyonu ile gelen Nihat Atım, toprağı boşaltmak için kamyonun damperini kaldırmaya başladı.

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Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi - 2

Ancak kamyonu durdurduğu yol rampa olduğu için kamyon yan yatmaya başladı.

Durumu fark eden şoför kamyondan atlayarak kurtuldu.

Kamyon büyük bir gürültü ile devrilirken, kamyondaki toprak yola saçıldı.
Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi - 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekibi yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı.
Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi - 4

Hafriyat kamyonu şoförü Nihat Atım kazayı, “Buraya malzeme boşaltıyorduk, şu yan tarafa bahçe toprağı döküyorduk. Damperi kaldırırken teleskop kırılınca araba devrildi.” sözleriyle anlattı.

Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi - 5
Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi - 6
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