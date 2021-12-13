Sarıyer'de kamyonet kırmızı ışıkta geçti: 1'i ağır 2 yaralı

Haberler - DHA 13.12.2021 - 15:18 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 15:26
İstanbul Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen bir kamyonetin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, Kilyos Caddesi Demirciköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre bir markete gıda taşıyan kamyonet, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yandı.
Ancak kamyonet sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada otomobil sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşağa girdi. Hızla gelen kamyonet, otomobile yandan vurarak savurdu.
Metrelerce sürüklenen otomobil trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı. Otomobilde bulunan 2 kadın araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İsminin Elif olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan kamyonetin sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cadde üzerinde işyeri bulunan Hasan Orsoy, "Arkadaşların haber vermesi ile olay yerine geldik. Büyük bir gürültü duyulmuş. Burası kontrolsüz bir kavşak, burada daha önceden de bu tarz kazalar oldu. Bundan sonraki kazalara engel olunması için ekstra önlem alınması şart " şeklinde konuştu.