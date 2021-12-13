Sarıyer'de kamyonet kırmızı ışıkta geçti: 1'i ağır 2 yaralı

Cadde üzerinde işyeri bulunan Hasan Orsoy, "Arkadaşların haber vermesi ile olay yerine geldik. Büyük bir gürültü duyulmuş. Burası kontrolsüz bir kavşak, burada daha önceden de bu tarz kazalar oldu. Bundan sonraki kazalara engel olunması için ekstra önlem alınması şart " şeklinde konuştu.