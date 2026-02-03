Sarıyer'de karaya oturan gemi. İki gündür bekliyor, yardım talep etmiyor

03.02.2026 14:29

AA

İki gün önce Sarıyer'de karaya oturan Komor Adaları bayraklı gemi, yardım talep etmeden bekliyor.

Sarıyer'de karaya oturan gemi. İki gündür bekliyor, yardım talep etmiyor
Anadolu Ajansı

Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin, kurtarılma talebinde bulunmadan bekleyişi sürüyor.

Sarıyer'de karaya oturan gemi. İki gündür bekliyor, yardım talep etmiyor 1
Anadolu Ajansı

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle iki gün önce karaya oturdu.

Sarıyer'de karaya oturan gemi. İki gündür bekliyor, yardım talep etmiyor 2
Anadolu Ajansı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tedbiren bölgede durmaya devam ediyor.

Sarıyer'de karaya oturan gemi. İki gündür bekliyor, yardım talep etmiyor 3
Anadolu Ajansı

Geminin karaya oturmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı öğrenildi.

Sarıyer'de karaya oturan gemi. İki gündür bekliyor, yardım talep etmiyor 4
Anadolu Ajansı

İHA'nın aktardığı bilgiye göreyse; karaya oturan Raozuk isimli geminin 22 Ocak tarihinde Rus Limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve hasar alan gemi.