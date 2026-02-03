Sarıyer'de karaya oturan gemi. İki gündür bekliyor, yardım talep etmiyor
03.02.2026 14:29
AA
İki gün önce Sarıyer'de karaya oturan Komor Adaları bayraklı gemi, yardım talep etmeden bekliyor.
Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin, kurtarılma talebinde bulunmadan bekleyişi sürüyor.
Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle iki gün önce karaya oturdu.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tedbiren bölgede durmaya devam ediyor.
Geminin karaya oturmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı öğrenildi.