Sarıyer'de karaya oturan gemi. Kaptan hastaneye kaldırıldı
03.02.2026 14:29
Son Güncelleme: 03.02.2026 19:06
AA
İki gün önce Sarıyer'de karaya oturan Komor Adaları bayraklı geminin kaptanı tıbbi yardım talep etti. Gemiden tahliye edilen kaptan hastanede tedavi altına alındı.
Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin, kurtarılma talebinde bulunmadan bekleyişi sürüyor.
Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle iki gün önce karaya oturdu.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tedbiren bölgede durmaya devam ediyor.
Geminin kaptanı bugün, Kıyı Emniyeti ekiplerinden tıbbi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, halat sistemini kurarak kaptanı tahliye etti. Başarılı bir şekilde tahliye edilen kaptan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından kaptanın hastanedeki tedavisi sürüyor.