Sarıyer'de kasap kurşunlandı: Saldırganlardan biri 15, diğeri 16 yaşında
Sarıyer'de bir kişi anlaşmazlık yaşadığı kardeşlerin kasap dükkanına silahlı saldırı düzenletti. Biri 15, diğeri 16 yaşında olan iki saldırgan motosikletle geldikleri iş yerine kurşun yağdırdı.
İstanbul Sarıyer'de bir kasap kurşunlandı.
Olay, 12 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre semtte kasaplık yapan üç kardeş Volkan Ö., Cevdet Ö. ve Kerem Ö.'den biri Batıkan T.'nin kız kardeşiyle evlenmek istedi.
Bu teklif karşısında Batıkan T., "Size kız vermeyiz." deyince taraflar arasında tartışma çıktı.
Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ve iki kardeşi dövüldü.