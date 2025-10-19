Sarıyer'de kasap kurşunlandı: Saldırganlardan biri 15, diğeri 16 yaşında

Sarıyer'de bir kişi anlaşmazlık yaşadığı kardeşlerin kasap dükkanına silahlı saldırı düzenletti. Biri 15, diğeri 16 yaşında olan iki saldırgan motosikletle geldikleri iş yerine kurşun yağdırdı.

İstanbul Sarıyer'de bir kasap kurşunlandı.

Olay, 12 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre semtte kasaplık yapan üç kardeş Volkan Ö., Cevdet Ö. ve Kerem Ö.'den biri Batıkan T.'nin kız kardeşiyle evlenmek istedi.

Bu teklif karşısında Batıkan T., "Size kız vermeyiz." deyince taraflar arasında tartışma çıktı.

Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ve iki kardeşi dövüldü.

İKİ SALDIRGAN TUTTU

Bu durumu hazmedemeyen Batıkan T., iddiaya göre kasap dükkanına saldırı düzenlemesi için iki kişi tuttu.

Olay günü şüpheli iki kişiden biri, akşam saatlerinde motosikletle önünden geçtikleri kasap dükkanına silahlı saldırı düzenledi.

Kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, ola yerinde inceleme yaptı.

BİRİ 15, DİĞERİ 16 YAŞINDA

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olay öncesi ve sonrasına yönelik tüm kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis iki şüpheliyle birlikte motosiklet sahibi E.Ş.'yi (17) de yakaladı.

Olayda kullanılan 34 HTY 608 plakalı motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kask da polis tarafından ele geçirildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemede üç şüpheli olayı gerçekleştirmek için Batıkan T.’nin kendilerini azmettirdiğini söyledi.

İfadelerinin ardından şüphelilerden Y.B.K. ve G.Ö. mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından tutuklandı.

Motosiklet sahibi E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehir dışına çıktığı tespit edilen Batıkan T.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Diğer yandan şüphelilerin poliste daha önceden toplam 4 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

