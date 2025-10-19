Sarıyer'de kasap kurşunlandı: Saldırganlardan biri 15, diğeri 16 yaşında

BİRİ 15, DİĞERİ 16 YAŞINDA

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olay öncesi ve sonrasına yönelik tüm kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis iki şüpheliyle birlikte motosiklet sahibi E.Ş.'yi (17) de yakaladı.

Olayda kullanılan 34 HTY 608 plakalı motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kask da polis tarafından ele geçirildi.