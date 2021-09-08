Sarıyer'de köpekler kovalarken düşen çocuğun kolu kırıldı
Sarıyer'de, sabah namazı için camiye giderken sokak köpeklerinin kovaladığı iki çocuktan biri yokuş aşağı koşarken düşerek yuvarlandı. 14 yaşındaki çocuğun kolunun kırıldığı anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, oğlunun beş yıl önce de saldırıya uğradığını belirterek, köpeklerin bölgeden alınmasını istedi.
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DHA 08.09.2021 - 12:16| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 13:09
Sarıyer'de sabah namazı için camiye giderken köpeklerin kovaladığı iki çocuktan biri yere düşerek kolunu kırdı.
Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Arda Suna bir arkadaşı ile sabah namazına camiye gitmek için evden çıktı. İki çocuk, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce panikle koşmaya başladı.
Yokuş aşağı koşarken terliği takılan Arda Suna yere düşerek yuvarlandı. Kalkıp yürüyerek eve giden Arda Suna annesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğun kırık olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı.
"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDEMİYOR, BİZ İŞE GİDEMİYORUZ"
Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, "Hastaneye gittiğimizde kolunun kırık olduğunu ve üç hafta alçıda kalacağını öğrendik. Okullar açıldı bir yandan. Aynı köpekler tarafından beş yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum. Merdivenlerden düşmüştü. Bu seferki daha ağır şekilde oldu. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor. Bizler işe gidip gelemiyoruz" dedi.
Arda Suna da, "Sabah arkadaşımla camiye gidiyorduk. Tam bayırı çıktık önümüze iki tane köpek geldi. Arkadaşım koşmaya başladı sonra köpek üstüme doğru geldi. Ben de olayın korkusuyla aşağıya doğru koşarken takla attım" diye konuştu.
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