Sarıyer'de köpekler kovalarken düşen çocuğun kolu kırıldı

Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Arda Suna bir arkadaşı ile sabah namazına camiye gitmek için evden çıktı. İki çocuk, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce panikle koşmaya başladı.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDEMİYOR, BİZ İŞE GİDEMİYORUZ" Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, "Hastaneye gittiğimizde kolunun kırık olduğunu ve üç hafta alçıda kalacağını öğrendik. Okullar açıldı bir yandan. Aynı köpekler tarafından beş yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum. Merdivenlerden düşmüştü. Bu seferki daha ağır şekilde oldu. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor. Bizler işe gidip gelemiyoruz" dedi.