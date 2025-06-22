Sarıyer'de korku dolu gece: Garajı kundakladı, motosiklet çaldı, araçların aynalarını kırdı

İstanbul Sarıyer'de bir şüpheli, önce girdiği binanın garajını ateşe verdi sonra bir kişiyi sopayla yaralandı. Ardından bir aracın aynasını kıran şüpheli bir motokuryenin de motosikletini gasbetti.

Sarıyer'de korku dolu gece: Garajı kundakladı, motosiklet çaldı, araçların aynalarını kırdı - 1

Kireçburnu Mahallesi’nde sokaktaki bir binanın açık garajına giren Recep Y., içerideki motosikletin lastiklerini ateşe verdi.

Garajdan dumanların yükseldiğini gören motosiklet sahibi Özgür Muzaffer Ş. (21), polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın devam ederken olay yerinden kaçan Recep Y., yolda yürüyen Çağlayan T.’yi (39) de sopayla karnına vurarak yaralanmasına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıyer'de korku dolu gece: Garajı kundakladı, motosiklet çaldı, araçların aynalarını kırdı - 2

Şüpheli daha sonra İdris K.’ye (64) ait park halinde bulunan aracın da aynasını kırdı.

Kaçmaya devam eden şüpheli, bu kez de paket teslimi yapan motokurye Berat Z.’ye ait motosikleti çaldı.

Sarıyer'de korku dolu gece: Garajı kundakladı, motosiklet çaldı, araçların aynalarını kırdı - 3

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Merkez Mahallesi istikametine doğru kaçan şüpheli, peşine düşen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay sırasında çaldığı motosiklet de polis tarafından ele geçirildi.

Garajda çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan motosiklet kullanamaz hale geldi.

Sarıyer'de korku dolu gece: Garajı kundakladı, motosiklet çaldı, araçların aynalarını kırdı - 4

16 SUÇ KAYDI ÇIKTI TUTUKLANDI

Dğer yandan polis tarafından gözaltına alınan Recep Y.’nin poliste 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Motosiklet hırsızlığı", "Kundaklama", "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından hakkında işlem başlatılan Recep Y. adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de korku dolu gece: Garajı kundakladı, motosiklet çaldı, araçların aynalarını kırdı - 5

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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