Sarıyer'de korku dolu gece: Garajı kundakladı, motosiklet çaldı, araçların aynalarını kırdı
İstanbul Sarıyer'de bir şüpheli, önce girdiği binanın garajını ateşe verdi sonra bir kişiyi sopayla yaralandı. Ardından bir aracın aynasını kıran şüpheli bir motokuryenin de motosikletini gasbetti.
Kireçburnu Mahallesi’nde sokaktaki bir binanın açık garajına giren Recep Y., içerideki motosikletin lastiklerini ateşe verdi.
Garajdan dumanların yükseldiğini gören motosiklet sahibi Özgür Muzaffer Ş. (21), polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın devam ederken olay yerinden kaçan Recep Y., yolda yürüyen Çağlayan T.’yi (39) de sopayla karnına vurarak yaralanmasına neden oldu.