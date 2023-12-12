Sarıyer'de mantar alarmı: 11 kişi hastanelik oldu
Sarıyer'de "Kanlıca" mantarı sanılarak toplanılan mantarlardan yiyen 11 kişi zehirlendi. Sarıyer Belediyesi, "İlçemizde mevsimsel olarak toplanan mantarlarla ilgili vakaları bildirilmiştir. Halkımızı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyoruz." denildi. Uzmanlardan "Bilmediğiniz mantarları lütfen yemeyin." uyarısı geldi.
Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle ormanlık alanlarda mantar toplayanların sayısı artıyor.
Mantar çeşitliliği yönünden zengin olan İstanbul'da köylüler ve doğa meraklılarının bilinçsiz topladıkları mantarlar ise bazen zehirlenmelere ve ölümlere neden olabiliyor.
Yenilebilir olan Kanlıca Mantarı ile karıştırılan zehirli mantar çeşitlerinin toplanması nedeniyle zehirlenmelerin yaşandığı Sarıyer'de Belediye yetkilileri sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.
Sarıyer Sağlık İşleri Müdürü Armağan Eren ise Sarıyer'de 11 kişinin mantar zehirlenmesinden tedavi altında olduğunu söyledi.