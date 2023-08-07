Sarıyer’de orman yolunda kalaşnikoflu pusu: 2 ölü
İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Bahçeköy orman yolunda motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kurularak kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Saldırıda Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana isimli iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, yol kenarında 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca buldu.
Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu’nda motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kurularak kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orman yolunda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana’nın önü, mesire alanı önünde pusu kurulan saldırganlar tarafından kesildi.
Motosikletli iki kişiye, kalaşnikoflu şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ateş ve Zana’yı kurşun yağmuruna tutan saldırganlar ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana, yere yığılırken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.