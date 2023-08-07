Sarıyer’de orman yolunda kalaşnikoflu pusu: 2 ölü

YOLDAN GEÇEN MİNİBÜSLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Olayın ardından mesire alanındaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıya uğrayan 2 kişinin beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Devam eden çalışmalarda ise yol kenarında çalışır halde motosiklet gören polis ekipleri, yol kenarında ise 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi.

Maslak’taki özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edilen Ateş ve Zana’nın yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca olayla ilgili Burak E.’nin de olayda elinden yaralandığı belirlendi.