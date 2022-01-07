Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızlı girdiği iddia edilen taksi, karşı yönden gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Taksi sürücüsü ile araçta bulunan kadın yolcu yaralandı. Taksi içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Haberler - DHA 07.01.2022 - 14:34

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 1

Kaza saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Cezveci'nin kullandığı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince karşı yönden gelen Mehmet İnce'nin kullandığı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 2

Çarpışma sonucu hurdaya dönen takside bulunan yolcu Birgen Uşaklı ile taksi şoförü Hasan Cezveci yaralandı.

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 4

Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar taksinin arka koltuğundaki yaralı Uşaklı'yı çıkarıp yola yatırarak ambulansın gelmesini bekledi.

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 5

Bu sırada taksi içinde sıkışan Cezveci ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 6

Her iki yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 7

Kaza nedeniyle Sarıyer Bahçeköy Yolu tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü.

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 8

İETT otobüsü şoförü Mehmet İnce kazayı şu sözlerle anlattı:

"Ben normal kendi yolumda giderken, hızlı bir şekilde geliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde geldi arabanın altına girdi. Allah'tan ben de durdum yoksa daha da kötü olabilirdi.''

Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı - 9

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER