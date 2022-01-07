Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

Haberler - DHA 07.01.2022 - 14:34
Kaza saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Cezveci'nin kullandığı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince karşı yönden gelen Mehmet İnce'nin kullandığı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonucu hurdaya dönen takside bulunan yolcu Birgen Uşaklı ile taksi şoförü Hasan Cezveci yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar taksinin arka koltuğundaki yaralı Uşaklı'yı çıkarıp yola yatırarak ambulansın gelmesini bekledi.
Bu sırada taksi içinde sıkışan Cezveci ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Her iki yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Sarıyer Bahçeköy Yolu tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü.
İETT otobüsü şoförü Mehmet İnce kazayı şu sözlerle anlattı:
"Ben normal kendi yolumda giderken, hızlı bir şekilde geliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde geldi arabanın altına girdi. Allah'tan ben de durdum yoksa daha da kötü olabilirdi.''
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.