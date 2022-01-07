Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

İETT otobüsü şoförü Mehmet İnce kazayı şu sözlerle anlattı:

"Ben normal kendi yolumda giderken, hızlı bir şekilde geliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde geldi arabanın altına girdi. Allah'tan ben de durdum yoksa daha da kötü olabilirdi.''