Sarıyer'de tek teker faciası: 17 yaşındaki Umut öldü, arkadaşı yoğun bakımda

İstanbul Sarıyer'de sokakta motosikletle tek tekerlek üzerinde giden 17 yaşındaki Muharrem Umut Ağırbaş, aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Umut'un arkadaşı da kazada ağır yaralandı.

Sarıyer'de tek teker faciası: 17 yaşındaki Umut öldü, arkadaşı yoğun bakımda - 1

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında Muharrem Umut Ağırbaş (17), arkadaşı T.D. (16) ile motosikletle yolda ilerlemeye başladı. Ağırbaş bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti. Metrelerce bu şekilde ilerleyen Ağırbaş, ön tekerleği yola indirdiğinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.

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Sarıyer'de tek teker faciası: 17 yaşındaki Umut öldü, arkadaşı yoğun bakımda - 2

Motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücü Ağırbaş ve arkada oturan T.D. yere savruldu. Kazada iki arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Sarıyer'de tek teker faciası: 17 yaşındaki Umut öldü, arkadaşı yoğun bakımda - 3

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI YOĞUN BAKIMDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ağırbaş ve T.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sarıyer'de tek teker faciası: 17 yaşındaki Umut öldü, arkadaşı yoğun bakımda - 4

Muharrem Umut Ağırbaş yapılan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut'un arkadaşı T.D.’nin ise yoğun bakımda tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Sarıyer'de tek teker faciası: 17 yaşındaki Umut öldü, arkadaşı yoğun bakımda - 5

TEK TEKERLEK ÜSTÜNDE GİTMİŞ

Diğer yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sürücü Ağırbaş’ın tek tekerlek üzerinde kalktığını ardından da sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparak kaza yaptığını tespit etti.

Sarıyer'de tek teker faciası: 17 yaşındaki Umut öldü, arkadaşı yoğun bakımda - 6

Hayatını kaybeden Ağırbaş’ın bugün öğle namazına müteakip Sultan Selim Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sanayi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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