Sarıyer'de tek teker faciası: 17 yaşındaki Umut öldü, arkadaşı yoğun bakımda
İstanbul Sarıyer'de sokakta motosikletle tek tekerlek üzerinde giden 17 yaşındaki Muharrem Umut Ağırbaş, aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Umut'un arkadaşı da kazada ağır yaralandı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında Muharrem Umut Ağırbaş (17), arkadaşı T.D. (16) ile motosikletle yolda ilerlemeye başladı. Ağırbaş bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti. Metrelerce bu şekilde ilerleyen Ağırbaş, ön tekerleği yola indirdiğinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.