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Sarıyer'de toprak kayması

DHA

İstanbul Sarıyer'de Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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    İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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    Sarıyer Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
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    Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı.
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    Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması oldu.
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    Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
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    Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler şerit çekerek yolu bir süre trafiğe kapattı.
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