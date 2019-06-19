Sarıyer'de toprak kayması
DHA
İstanbul Sarıyer'de Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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1İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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2Sarıyer Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
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3Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı.
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4Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması oldu.
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5Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
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6Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler şerit çekerek yolu bir süre trafiğe kapattı.
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