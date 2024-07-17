Sarıyer'deki anaokulunda skandal görüntüler sosyal medyada gündem oldu: Komplo iddiası
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki anaokulundan korkunç görüntüler geldi. Çocukların sağlıksız ve bakımsız şartlardaki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.
"AYRILAN ÖĞRETMENLER KUMPAS KURDU"
Sarıyer Tarabya'da bulunan Özel Kemer Anaokulu'nda çocukların bakımsız ve kötü şartlarda tek bir odada kaldığı, depo ile çocukların bulunduğu odanın yan yana olduğu ve üst üste yatırıldıkları iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.
Kreşin sahibi Yeşim Bilek, sosyal medyada yayılan ve infiale sebep olan görüntülere yanıt verdi, Bilek, okuldan ayrılan öğretmenlerin bir kumpası olduğu ve şahsi sebeplerle bu görüntülerin kurgulandığını 22 yıldır okulu işlettiğini bir kere böyle suçlamalara maruz kalmadığını söyleyerek kendini savundu.