Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar

Haberler - İHA 12.09.2022 - 14:23 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 14:29
İstanbul Ayazağa’daki bir alışveriş merkezinde yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilikin yeni bilgilere gelmeye devam ediyor.
Dün saat 20.20 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.
Akşam saatlerinde bir restorana gelen 6 kişilik grup oturup sohbet etmeye başladı.
Yaklaşık 2 saat sonra da başka bir 10 kişilik grup, restoranda daha önceden oturanların yanına geldi.
İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki gruptan bazı kişiler silahlarını çekti.
Çatışmada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K, Ayazağa’daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Silahlı çatışmanın ortasında limonata içen yabancı uyruklu kişi de dikkatlerden kaçmadı.