Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar

Sarıyer'deki bir AVM'de meydana gelen kavga öncesi 6 kişilik bir grubun restoranda oturduğu, 2 saat sonra yanlarına gelen 10 kişilik grupla tartıştıkları ve tartışmanın büyümesiyle silahların çekildiği öğrenildi. Kavgada Azerbaycan uyruklu şüphelilerden birinin 8 yerinden vurulduğu da tespit edildi. Çatışmanın ortasında limonata içmeye devam eden kişi de dikkatlerden kaçmadı.

Haberler - İHA 12.09.2022 - 14:23 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 14:29

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 1

Ayazağa’daki bir alışveriş merkezinde yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilikin yeni bilgilere gelmeye devam ediyor.

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 2

Dün saat 20.20 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 3

Akşam saatlerinde bir restorana gelen 6 kişilik grup oturup sohbet etmeye başladı.

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 4

Yaklaşık 2 saat sonra da başka bir 10 kişilik grup, restoranda daha önceden oturanların yanına geldi.

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 5

İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki gruptan bazı kişiler silahlarını çekti.

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 6

Çatışmada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 7

Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K, Ayazağa’daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 8

Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer'deki AVM'de silahlı kavgada ayrıntılar - 9

ÇATIŞMANIN ORTAYASINDA LİMONATA KEYFİ

Silahlı çatışmanın ortasında limonata içen yabancı uyruklu kişi de dikkatlerden kaçmadı.

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