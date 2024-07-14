Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp
Sarıyer'de Kısırkaya Plajı'nda dün öğle saatlerinde denize giren Ersin Oral ve arkadaşı gözden kayboldu. Oral ve arkadaşını kurtarmak için denize giren Recep Kurban'ın ise dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay ekipler tarafından kurtarılırken Oral'ı arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor.
Sarıyer'deki Kısırkaya Plaj'na denize girmek için giden Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay, öğle saatlerinde gözden kayboldu.