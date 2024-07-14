Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp

Sarıyer'de Kısırkaya Plajı'nda dün öğle saatlerinde denize giren Ersin Oral ve arkadaşı gözden kayboldu. Oral ve arkadaşını kurtarmak için denize giren Recep Kurban'ın ise dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay ekipler tarafından kurtarılırken Oral'ı arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp - 1

Sarıyer'deki Kısırkaya Plaj'na denize girmek için giden Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay, öğle saatlerinde gözden kayboldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp - 2

O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girdi; bir süre sonra Recep Kurban dalgalar arasında kayboldu.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp - 3

İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerinde Recep Kurban'ın cansız bedenine ulaştı.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp - 4

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından dün günboyu gerçekleştirilen aramalarda Oral'a ulaşılamadı.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp - 5

Oral ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa Günay ise, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp - 6

Çalışmalar bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. 

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Oral'ın yakınları da arama çalışmalarını takip etmek için olay yerine geldi.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp - 7

"4-5 ARKADAŞ GELMİŞLER"

Ersin Oral'ın amcasının oğlu Hüseyin Oral, "Dün öğlen 02.00 gibi buraya gelmişler. 4- 5 arkadaş gelmişler. Birinin cansız bedenine ulaşıldı şu anda. Amcamızın oğlunu bekliyoruz boğulduğuna da emin değiliz. İnşallah hayırlısı olsun. AFAD ile beraber Jandarma ekipleri ve dalgıçlar aradıklarını söylediler. Onun dışında bir gelişme yok. 35 yaşında 1 oğlu vardı 10 senelik evliydi." dedi.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp - 8
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