Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi ise kayıp

"4-5 ARKADAŞ GELMİŞLER"

Ersin Oral'ın amcasının oğlu Hüseyin Oral, "Dün öğlen 02.00 gibi buraya gelmişler. 4- 5 arkadaş gelmişler. Birinin cansız bedenine ulaşıldı şu anda. Amcamızın oğlunu bekliyoruz boğulduğuna da emin değiliz. İnşallah hayırlısı olsun. AFAD ile beraber Jandarma ekipleri ve dalgıçlar aradıklarını söylediler. Onun dışında bir gelişme yok. 35 yaşında 1 oğlu vardı 10 senelik evliydi." dedi.