Sarıyer'deki sır ölümde ayrıntılar netleşti: Tek başına gelmiş
Sarıyer'de başına siyah çöp poşeti geçirilmiş halde cesedi bulunan Çeçen uyruklu Rusya vatandaşı Usman Amriev’in ölü bulunduğu yere yalnız geldiği tespit edildi.
İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş halde cesedi bulunan 20 yaşındaki Çeçen uyruklu Rus vatandaşı Usman Amriev’in ölümüne ilişkin ayrıntılar netleşti.
Amriev’in üstünden çıkan İstanbul Kart'ı incelemeye alan polis ekipleri, geriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceledi.