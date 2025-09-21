Sarıyer'deki sır ölümde ayrıntılar netleşti: Tek başına gelmiş

TEK BAŞINA GELMİŞ

Hacıosman'da tekrar İETT otobüsüne binen Amriev’in Bahçeköy’de indiği ve kaldığı yurda girdiği bilgisine ulaşıldı.

Amriev’in yurtdışında yaşayan kuzeninin ise son olarak bankaya para çekmeye gittiğini bildiğini ve bir daha da kendisinden haber alamadığını söylediği öğrenildi.

Ele geçirilen bulgular sonucu derinleştirilerek devam eden çalışmalarda, Usman Amriev’in, akşam saatlerinde yurttan yalnız çıktığı tespit edildi.

Yapılan incelemede Amriev’in ölü bulunduğu yere yalnız geldiği ve yanında kimsenin olmadığı öğrenildi.