Şarjdaki bisiklet bataryası patlamıştı! 19 yaşındaki Mehmet'ten kötü haber

Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi.