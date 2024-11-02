Şarjdaki bisiklet bataryası patlamıştı! 19 yaşındaki Mehmet'ten kötü haber
Sarıyer’de odasında uyurken şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen Mehmet Gökay Odabaş'tan kötü haber geldi. 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 24 Ekim Perşembe günü sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Bisikletini evinde içinde şarja taktı.