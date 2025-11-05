Şarjlı motosikleti 500 kilometreden ceza yedi! Çiftçi Yaşar şaşkına döndü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan çiftçi Yaşar Çömez, şarjlı üç tekerlekli motosikletine farklı şehirlerden gelen trafik cezalarıyla adeta hayatının şokunu yaşadı.

Düziçi'nin Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki çiftçi Yaşar Çömez, 2022 yılında tarla işlerinde kullanmak üzere satın aldığı şarjlı, üç tekerlekli motosikletine farklı şehirlerden gelen trafik cezalarıyla adeta hayatının şokunu yaşadı. Kendisine Adana, Mersin ve Niğde otobanında kesilmiş toplam 14 bin Türk lirası tutarında 6 trafik cezası tebligatıyla karşılaşan Çömez, bugüne kadar şarjlı motosikletiyle hiç şehir dışına çıkmadığını belirti.

Kendisine gelen cezalarla yaşadığı bölge arasında en az 500 kilometre fark olduğunu söyleyen Yaşar Çömez, "Minibüsüm, otomobilim ve motosikletim var onlara gelmeyen ceza küçücük şarjlı motosikletime geldi." dedi.