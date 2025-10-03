Şarkıcı Güllü'nün çocukları ifade verdi... "İftira attınız, bize acımızı yaşatmadınız"
Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda bugün Yalova Adliyesi'ne gelen Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, avukatları eşliğinde ifade verdi.
Titizlikle sürdürülen soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de bizzat katıldığı yaklaşık 5 saat süren ifade alma aşamasında, kardeşler ile evde bulunan Ulu, olay günü yaşadıklarını anlattı.