Şarkıcı Güllü'nün çocukları ifade verdi... "İftira attınız, bize acımızı yaşatmadınız"

ızı Tuğyan Ülkem Gülter de annesinin vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Hakkımı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Acımızı yaşatmadılar bize." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR



Kardeşlerin açıklaması sonrası dosya ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan aile avukatlarında Mert Erdoğan ise olayın ilk gününden itibaren ses kayıtlarının çözüm için kriminale gönderildiğini, otopsi raporunun da kati raporunu beklediklerini ifade etti.



Avukat Muharrem Çetin de soruşturma titizlikle devam ettiğini belirterek "Bugün müşteki olarak ifade verdik, dosyanın şüphelisi olarak değil. Soruşturma devam ediyor. Kamera kayıtlarına ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi. Gerekli kişiler hakkında önümüzdeki hafta suç duyurusunda da bulunacağız." diye konuştu.