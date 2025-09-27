Şarkıcı Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı: Olay anını anlattı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düştüğü öne sürülen şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı konuştu. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin alkollü olduğunu iddia etti.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor.