Şarkıcı Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı: Olay anını anlattı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düştüğü öne sürülen şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı konuştu. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin alkollü olduğunu iddia etti.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor.

Olay sonrası ifadesi alınan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü." iddiasında bulundu.

"İTME KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ülkem,  annesi Güllü'yü kendisinin itmediğini ve bu durumun kesinlikle söz konusu olmadığını öne sürdü.

MENAJERDEN AÇIKLAMA: UZUN ZAMANDIR DENGE KAYBI VARDI

Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, menajerliğini yaptığı belirtilen Erhan Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi. 

GÜLLÜ, NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla "Güllü" olarak bilinen Gül Tut, dün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan altıncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu.

Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun." dedi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Güllü'nün cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "Yüksekten Düşme" konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut isimli şahsın 6'ıncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır.

Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda "Yüksekten Düşme" konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

GÜLLÜ'NÜN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güllü'nün pencereden düşmeden önceki görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Güllü'nün düşmeden önce odadaki son görüntüsü ile olaydan sonra kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

Güllü'nün olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı da öğrenildi.

Güllü sosyal medya paylaşımında, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi.

SORUŞTURMA DOSYASINDA YER ALDI

Olaydan önce Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş yaptığı anlar, soruşturma dosyasında yer aldı.

