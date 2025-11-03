Şarkıcı Güllü'nün ölümü: Kriminal rapor ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde zeminle ilgili hazırlanan kriminal rapor ortaya çıktı. Raporda numunelerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.
Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Güllü'nün Çınarcık'taki evinde meydana geldi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, altıncı kattaki evinde pencereden düştü.