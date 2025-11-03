Şarkıcı Güllü'nün ölümü: Kriminal rapor ortaya çıktı

ADLİ TIP KATİ RAPORU

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü'nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi.

Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.