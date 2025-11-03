Şarkıcı Güllü'nün ölümü: Kriminal rapor ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde zeminle ilgili hazırlanan kriminal rapor ortaya çıktı. Raporda numunelerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Güllü'nün Çınarcık'taki evinde meydana geldi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, altıncı kattaki evinde pencereden düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ 

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otopsinin ardından Güllü, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi.

Güllü'nün ön otopsi raporunda, herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı kaydedildi.

Ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. 

Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Öte yandan ev içi kameralarının incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

ADLİ TIP KATİ RAPORU

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü'nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi.

Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ

Birinci İhtisas Kurulu'nun mütalaasında, şu ifadeler yer adlı:

"- Kanında yüksek düzeyde (etil) alkol tespit edildiği, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

- Ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir."

