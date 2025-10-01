Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler... Kızı sinir krizi geçirmiş

Gülter'in, ifadesinde, "Ablam Tuyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim. Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak, çıplak ayak daireden çıkıyorlar." derken dairenin zeminin çok kaygan olduğunu daha önce kendisinin de düştüğünü ifade etti.