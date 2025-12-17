Şarkıcının katili 14 yaşındaki bir çocuk çıktı

Hüseyin Çevik'e gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Çevik, ifadesinde, "Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun' dedi. Rencide oldum." diye konuştu.