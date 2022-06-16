Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası

Edirne'nin turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı. Zararsız olsa da böcekler tatilcileri tedirgin ediyor.

Haberler - İHA 16.06.2022 - 12:55

Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası - 1

Edirne'nin Enez ilçesinde uğur böceği istilası yaşanıyor.

Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası - 2

Sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı.

Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası - 3

Özellikle Saros Körfezi'nde her yeri saran böcekler vatandaşları tedirgin etti.

Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası - 4

Zaman zaman yürümekte bile zorluk çeken vatandaşlar, uğur getirdiğine inanılan böceklerin ısırdığında çok can yaktığını belirtiyor.

Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası - 5

Söz konusu bölgede daha önce de benzer durum yaşanmıştı.

Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası - 6

Uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiği biliniyor.

Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası - 7

Uzmanlar, besin bolluğu nedeniyle yaşanan istilanın 1 hafta sürmesini bekliyor.

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