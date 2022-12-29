Sarp Sınır Kapısı'na 'telefon' akını nedeniyle geçişler yüzde 358 arttı

"ALDIĞIM TELEFONLA YAKLAŞIK 5-6 BİN TL KAR ETTİM"

Gürcistan’dan daha uyguna telefon alıp Türkiye’ye gelen Murat Altınkaya, telefon fiyatlarının pahalılığı nedeniyle Gürcistan'a gittiğini ifade ederken uzun saatler sırada beklediğini söyledi. Altınkaya, "Gece 2’de girdim gündüz 11-12 gibi çıktım. Tax Free için 8 saate kadar bekleyenler var. Ben aldığım telefonla yaklaşık 5-6 bin TL kar ettim. Model yükseldikçe kar daha fazla oluyor. 1 Ocak itibarıyla kaydettirme parası 6 bin TL’ye çıkacak o yüzden son 1-2 günümüz kaldı. Son anda kurtardık” dedi.