Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu

“YOL TEK, KAPI KAPASİTESİ BELLİ”

Sarp Sınır Kapısı’nda günlük ortalama 1100 TIR’a giriş çıkış işlemi yapıldığını belirten Akyürek, “Pandemi döneminde Gürcistan’a kısıtlı girişler biraz rahatlayınca, insanlar bekleyen iş ilişkilerini ve sosyal hayatını yeniden canlandırmak için yoğun şekilde araçlarıyla Gürcistan’a giriş yapıyorlar. Gürcistan tarafından da alışveriş için Türkiye’ye girişler yoğun. Yol tek, kapı kapasitesi belli. Bu da yoğunluğa sebep oluyor” diye konuştu.