Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik TIR kuyruğu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 14:06

Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik TIR kuyruğu - 1

'nin farklı bölgelerinden ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere taşımak için yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, burada yoğunluğa neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik TIR kuyruğu - 2

TIR şoförleri, bölgedeki parkların dolması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun emniyet şeridine park ederek sıralarını bekliyor.

Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik TIR kuyruğu - 3

Geçiş belgesinin yanı sıra yaşanan yoğunluk nedeniyle de geçiş sırası bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 8 kilometreye ulaştı.

Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik TIR kuyruğu - 4
Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik TIR kuyruğu - 5
Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik TIR kuyruğu - 6

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