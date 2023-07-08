Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti)

Yurt dışından alınan telefonların kayıt harcının 6 bin liradan 20 bin liraya çıkartılması sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Sarp Sınır Kapısı’nda gündüz saatlerinde başlayan yoğunluk gece geç saatlere kadar sürdü. Sınır kapısına giden yolda araç kuyruğu 20 kilometreye ulaştı.

Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti) - 1

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanırken, Sarp Sınır Kapısı bu konuda en fazla yoğunluğun yaşandığı nokta oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti) - 2

Sarp Sınır Kapısı'nı gün gece yarısı itibariyle 40 bin 960 yolcu kullanırken, 2 bin 410 adet araç giriş ve çıkış yaptı.

Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti) - 3

Sınır kapısındaki yoğunluk bölgede trafiği de olumsuz etkilerken, Sarp Sınır Kapısı'ndan Hopa ilçesine 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti) - 4

Araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti) - 5

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 00.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görmeye başladı.

Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti) - 6
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