Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti)
Yurt dışından alınan telefonların kayıt harcının 6 bin liradan 20 bin liraya çıkartılması sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Sarp Sınır Kapısı’nda gündüz saatlerinde başlayan yoğunluk gece geç saatlere kadar sürdü. Sınır kapısına giden yolda araç kuyruğu 20 kilometreye ulaştı.
Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanırken, Sarp Sınır Kapısı bu konuda en fazla yoğunluğun yaşandığı nokta oldu.