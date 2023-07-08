Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk 20 kilometreye ulaştı (40 bin kişi akın etti)

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanırken, Sarp Sınır Kapısı bu konuda en fazla yoğunluğun yaşandığı nokta oldu.