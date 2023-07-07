Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu

Yurt dışından alınan cep telefonlarının kayıt harcının 20 bin liraya yükseltilmesi Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu. Bu gece başlayacak zamlı tarife öncesinde 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akın etti.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 1

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 2

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 3

Zammı duyan vatandaşlar, haberi alır almaz sınır kapılarına akın etti.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 4

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 00.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 5

14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 6

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 7
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 8
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 9
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 10
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 11
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu - 12
DAHA FAZLA GÖSTER