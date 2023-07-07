Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu)
Yurt dışından alınan cep telefonlarının kayıt harcının 20 bin liraya yükseltilmesi Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu. Bu gece başlayacak zamlı tarife öncesinde 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akın etti. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.