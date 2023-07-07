Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu)

Yurt dışından alınan cep telefonlarının kayıt harcının 20 bin liraya yükseltilmesi Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu. Bu gece başlayacak zamlı tarife öncesinde 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akın etti. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 1

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 2

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 3

Zammı duyan vatandaşlar, haberi alır almaz sınır kapılarına akın etti.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 4

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 00.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 5

14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 6

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 7

Gümrük kapısı binası içinde zamanla yarış sürerken, Doğu Karadeniz illerinden gelenler, Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 8

15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ilçesini geçip, Hopa'ya kadar uzandı.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 9

Sınır kapısı koridorları insan akınına uğrarken, bazı kişiler araç kuyruğunda zaman kaybetmemek için yürüdü.

Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 10
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 11
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 12
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 13
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 14
Sarp Sınır Kapısı’nda vergi zammı yoğunluğu (15 kilometre araç kuyruğu oluştu) - 15
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