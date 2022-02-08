Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu

Gürcistan'ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı.

Haberler - DHA 08.02.2022 - 18:04

Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 1

'ın kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi ile 'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı Sarp'ta yeniden uzun TIR kuyrukları oluştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 2

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi ile oluşan kuyruk, Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi buldu.

Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 3

Araç kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.

Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 4

"TÜRK GÜMRÜĞÜ ÇALIŞMIYOR"

Bakü'ye gitmek için 15 saattir beklediğini söyleyen TIR şoförü Melih Yeşilal, "15 saatte yaklaşık 500 metre ilerleyebildim. 3 günde ancak kapıya ilerleyebilirim. Türk gümrüğü çalışmıyor. İşlemler bu tarafta yavaş ilerliyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerken zaman zaman bu TIR kuyruklarını yaşıyoruz" dedi.

Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 5

"GEÇMEMİZ 4-5 GÜNÜ BULUR"

İstanbul'dan Azerbaycan'a gitmeye çalışan TIR şoförü Mustafa Kemal Sancak da, "Dün akşam saat 20.00'de buraya geldik, yaklaşık 500 metre yol ancak gidebildik. Daha ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Sınır kapısı çalışmıyor, özellikle tarafı. Yetkililer buraya gelip, bizim yaşadığımız sıkıntıyı görsünler. Önümüzde sınır kapısına daha 30 kilometre yol var. Bizim buradan geçmemiz 4-5 günü bulur" diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 6

"3 GÜNDÜR BEKLİYORUM"

TIR şoförü Sefer Kurt ise, "İstanbul’dan geliyorum Azerbaycan'a gideceğim. 3 gündür burada bekliyorum. Sorun kapıların çalışmaması, gişe işlemlerinin uzaması. Böyle giderse birkaç gün daha burada beklememiz gerekiyor. Şoförler burada büyük mağduriyet yaşıyoruz, ihtiyaçlarımız karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.

Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 7

"2 GÜNDÜR 100 METRE GİDEBİLDİK"

TIR sürücüsü Harun Çakan da, "2 gündür 100 metre yol anca kat edebildik. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, büyük mağduriyet yaşıyoruz. Sıkıntı hangi taraftan bilmiyoruz ama bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 8
Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 9
Sarp Sınır Kapısı'nda yeniden 29 kilometrelik TIR kuyruğu - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER