Saruhanlı Belediyesi hangi partide? Saruhanlı Belediye başkanı kimdir? Saruhanlı Belediye başkan adayları

SARUHANLI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Saruhanlı Belediyesi Başkanı Zeki Bilgin Kimdir?

Manisa’nın Saruhanlı İlçesinde 1964 yılında dünyaya gelen Bilgin, İlk ve Orta eğitimini Saruhanlı’da tamamladı.

Spora düşkünlüğü nedeniyle Lise eğitimine devam etmeyip, Saruhanlı Belediyespor Genç takımında futbol hayatına başlayan Bilgin, kısa süre sonra A takımda forma giydi.

Yeşil sahalardaki başarısı nedeniyle dikkatleri üzerine toplayan Bilgin, Manisa Zirai Donatımspor’dan gelen teklifi kabul ederek bu takıma transfer oldu.

Zirai Donatımspor’da ortaya koyduğu üstün başarısı sayesinde Manisaspor’a transfer olan Bilgin, böylelikle profesyonel futbolculuk hayatına adım atmış oldu.

1984 yılında vatani görevini Ankara’da Hava Hastanesinde tamamlayan Bilgin, askerliğinin ardından dönemin üçüncü lig takımlarından Torbalı, Kemalpaşa ve Akhisarspor’da forma giydi.

1988-1989 yıllarında Saruhanlı Belediyespor’a dönüş yapan Bilgin, takımda futbolcu ve yönetici pozisyonunda görev aldı.

Başkan Bilgin, aynı zamanda memuriyet hayatına başladığı Saruhanlı Belediyesi’nden 1995 yılında istifa ederek ticaret ve siyaset hayatına atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olan Bilgin, 1997 yılında partinin İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1999 yılında Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde CHP’den Saruhanlı Belediye Başkan adayı oldu.

Seçimin ardından CHP Saruhanlı İlçe Başkanı seçilen Bilgin, 2004 Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde tekrar CHP’den Saruhanlı Belediye Başkan adayı olarak seçime katıldı.

Başkan Bilgin, daha sonra CHP Manisa İl Disiplin Kurulu Üyesi ve Parti Genel Merkezi Kurultay delegeliğine seçildi.

2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Saruhanlı Belediye Meclis Üyeliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerine seçilen Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekilliği ve Encümen üyeliği görevlerinde bulundu.

Yaşamı boyunca mücadeleci ruhu ile tanınan ve aktif siyasi hayatından kopmayan Belediye Başkanı Bilgin, 2017 yılı Aralık ayında yeniden CHP İlçe Başkanlığı’na seçildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Millet İttifakı CHP Saruhanlı Belediye Başkan adayı olan Bilgin, her kesimin desteğini alarak 6 bin oy farkla seçimi kazanıp Belediye Başkanı seçildi.