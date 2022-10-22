Satın aldıkları otomobilin önü 2013 arkası 2015 model çıktı

Rapor üzerine ortağı Tunahan Şimşek'in, kendilerine ilk ekspertiz raporunu veren firmaya gittiğini ifade eden Yetkin, "Firma yetkilileri, ikinci raporu doğrulayıp, hatalarını kabul etmiş. 'Bir hafta içerisinde size dönüş yapacağız' demiş. Ekspertiz yapan firmayla yaptığımız görüşmede yine hatalarını kabul ederek, bize 12 bin 500 lira gibi komik bir bedeli teklif ettiler. Biz bu otomobili ya geri almalarını ya da aradaki değer farkını ödemelerini istiyoruz" diye konuştu.



Mağduriyetlerinin giderilmesini talep eden Şimşek, otomobili satan Barış K. ve hatalı ekspertiz raporu düzenleyen firma hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Diğer ortak Şimşek ise 2014 model otomobilin ön kısmının 2013, arka kısmının ise 2015 model otomobilden alınıp birleştirilmesinin şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.