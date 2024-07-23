Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da aracını satmak için internete ilan veren bir kişi ile otomobili satın almak için şehir dışından gelen müşteriyle satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Araç kusurlu çıkınca alıcı, masraflarının karşılanmasını istedi ve anlaşmazlık kavgaya dönüştü. İş yerinin birinci katına çıkan satıcı, dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı.
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kendine ait 2010 model otomobilini 550 bin liraya satmak isteyen bir kişi internete satılık ilanı koydu.
İlandaki "Orijinal" ibaresini gören alıcı ise aracı görmek için Bartın'dan İstanbul'a geldi. Bu sırada otomobilin eksper işlemleri başladı. "Orijinal" ilanı bulunan araç eksper kontrollerinde kusurlu çıktı.
Bunun üzerine alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Bartın'dan gelen müşteri yol ve eksper masraflarının satıcı tarafından karşılanmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü.