Savaş gemileri Bayraktar ve Sancaktar hastaneye dönüştürüldü.

BİR AMELİYATHANE, 10 YATAK...

Öte yandan limanda hizmet veren her bir gemide 1 ameliyathane, 10 yatak, 90'a kadar hasta gözlem alanı bulunuyor.



Ayrıca bir hasta için de yoğun bakım imkanlarının sunulabileceği respiratörlü (solunum cihazı) yatak mevcut. Gemi hastanelerden Bayraktar gemisinde son 24 saat içinde 280 hasta kabul edildi. Hastalardan 8'ine ortopedik cerrahi müdahale yapılırken 2 hasta başka hastanelere sevk edildi. 6 hastanın ise yatarak tedavisi halen sürüyor. 280 hasta arasında enkazdan kendi imkanlarıyla gelen 20'ye yakın hastaya da tedavi hizmeti sunuldu. Yaralılar, 112 ambulansları ile getirilmeye devam ediliyor.