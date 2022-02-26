Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz"

Rusya’nın, Ukrayna’ya askeri müdahalesini kamp için geldikleri günün sabahı Antalya'da öğrenen Ukrayna 2. Lig futbol takımlarından Epicenter, kentte mahsur kaldı. Hava sahasının kapanması nedeniyle ülkelerine gidemeyen futbolcular, savaşın uzaması durumunda yaya da olsa yollara düşeceklerini belirtti.

Haberler - İHA 26.02.2022 - 16:21

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 1

'nın 'ya askeri müdahalesi 3. gününde devam ediyor. Bu durum turizm kenti 'ya tatil ve kamp için gelecek olan Ukraynalı misafirleri de olumsuz etkiledi.

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 2

Rezervasyon yapan Ukraynalılar, Antalya'ya gelemezken, bazı spor takımları ise askeri müdahalenin başladığını kente geldiklerinde öğrendi. Antalya'da şu an kampta 20'ye yakın Ukraynalı futbol takımı yer alıyor.

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 3

Ukrayna 2. Lig ekiplerinden Epicenter de kamp için Antalya'yı seçti. 3 gün önce Ukrayna'dan hareket eden kafilenin uçağı havadayken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başladı. Havalimanına iner inmez telefonlarını açan futbolcular, aldıkları onlarca mesaj ve arama sonucunda savaşın başladığını öğrendi. 

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 4

Kafile geri dönmek istese de hava sahasının kapalı olması nedeniyle başarılı olamadı. Büyük bir korku ve endişe yaşayan takım, zor da olsa kamp yapacakları otele geçti.

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 5

Moralsiz şekilde antrenman yapmaya çalışan futbolcular, savaşın uzaması halinde bir şekilde ülkelerine gitmenin çabası içinde olduklarını, gerekirse yaya olarak yola düşeceklerini belirtti.

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 6

Ülkelerinden ayrılırken her şeyin sakin olduğunu dile getiren Yardımcı antrenör Roman Melnik, "Öyle bir söylenti var gibiydi ama buna inanmıyorduk. ’ye geldiğimizde telefonlarımızı açtığımızda bir sürü mesaj aldık. Akrabalarımızı geri aradık hemen, savaşın başladığını öğrendik. Çok tedirginiz, ailemiz, akrabalarımız orada. Geri gitmek istedik ama malum hava sahası kapalı" dedi.

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 7

"YAYA DA OLSA GİDECEĞİZ"

Yakınları ile irtibat halinde olmaya çalıştıklarını ifade eden Melnik, "Ülkenin her yerinde savaş var. Saldırılar her yerde devam ediyor. Üzücü haberler alıyoruz, devamlı telefondayız. Her türlü eve gitmeye çalışacağız. Evde eşim, iki çocuğum ve babam var. Eğer savaş uzarsa yaya da olsa yine gideceğiz" diye konuştu.

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 8

"ÖLSEK DE KALSAK DA AİLEMİZİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Serhiy Chernobay ise yola çıkarken morallerinin çok yüksek olduğunu hatırlatarak, "Buraya geldiğimiz gün dünyamız başımıza yıkıldı. Moralimizi sıfır. Ailemizin yanına gitmek istiyoruz. Ölsek de kalsak da beraber olmak istiyoruz. Ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Bir an önce bombardımanların bitmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 9

"İKİ GÜNDÜR SIĞINAKTAN ÇIKMADILAR"

İki küçük çocuğunun şu an ailesiyle sığınakta olduğunu dile getiren Vladislav Kravchenko, “İletişim kurmaya çalışıyorum sürekli. İki gündür sığınaktan çıkmadılar. Ailemin olduğu yerde bombardımanlar var, sesler duyuluyor. Ufacık bir gitme şansımız olsa inanın hemen koşarak giderdik”dedi.

Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 10
Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 11
Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 12
Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz" - 13

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