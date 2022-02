Savaşa kampta yakalanan Ukraynalı oyuncular: "Ülkemize gerekirse yürüyerek gideceğiz"

"YAYA DA OLSA GİDECEĞİZ"

Yakınları ile irtibat halinde olmaya çalıştıklarını ifade eden Melnik, "Ülkenin her yerinde savaş var. Saldırılar her yerde devam ediyor. Üzücü haberler alıyoruz, devamlı telefondayız. Her türlü eve gitmeye çalışacağız. Evde eşim, iki çocuğum ve babam var. Eğer savaş uzarsa yaya da olsa yine gideceğiz" diye konuştu.