Savaşın ortasında kalan kaptan: Gemiler bombalanıyordu, panik içindeydik

Haberler - DHA 20.03.2022 - 10:52
Ukrayna’ya Ro-Ro seferi düzenleyen, Türk bandıralı geminin kaptanı Trabzonlu Yusuf Sevgi, savaşın ilk günlerinde Chornomorsk Limanı’na kısa mesafe kala mürettebat ile geri dönmek zorunda kaldı.
Zonguldak’tan demir alınıp, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı'na doğru 64 yolcu ve 30 kişilik mürettebat ile yola çıkılan, TIR ve narenciye yüklü 8 bin 919 grostonluk gemiyle varışa 2 saatlik mesafe kala Rus savaş gemisinden yapılan ‘geri dönün’ ikazları sonrası geri dönülmek zorunda kalındı.
Ukrayna'nın Odessa açıklarında Türk sahipli 'Yasa Jupiter' adlı kuru yük gemisine bomba isabet ettiği anlara da tanık olan geminin 3'üncü kaptanı Sevgi, savaşın ortasında rotalarını değiştirmek zorunda kaldıkları korku dolu anları anlattı.
Yola çıktıklarında savaşın henüz başlamadığını söyleyen Sevgi, “Yola çıktığımızda Rusya ve Ukrayna arasında gerilim vardı ama savaş henüz başlamamıştı. Olayları haber kanallarından takip ediyorduk. Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı'na yaklaşmamıza 2 saatlik mesafe kala Rus savaş gemisi, Ukrayna kara sularında bize 'geri dönün' uyarılarında bulundu. Sadece bize değil o tarafa giden bütün gemilere aynı uyarıyı yaptılar, rotamızı değiştirdik" dedi.
Kargo gemilerine bomba atıldığını ve çok korktuklarını belirten Sevgi, "'Yasa Jupiter' adli geminin kaptanı Rus savaş gemisine sürekli sesleniyordu ama cevap gelmiyordu. Aradan 1 saat geçmedi geminin bombalandığını duydum. Zaten şirketimiz bize uydudan ‘Acil geri dönün’ diye mesaj attı. Herkes panik içindeydi. Gemiler bombalanıyordu. Kargo gemilerine bile bomba atılıyordu. Türkiye’ye varana kadar çok korktuk" diye konuştu.