Savaşın ortasında kalan kaptan: Gemiler bombalanıyordu, panik içindeydik

"KARGO GEMİLERİNE BİLE BOMBA ATILIYORDU"

Kargo gemilerine bomba atıldığını ve çok korktuklarını belirten Sevgi, "'Yasa Jupiter' adli geminin kaptanı Rus savaş gemisine sürekli sesleniyordu ama cevap gelmiyordu. Aradan 1 saat geçmedi geminin bombalandığını duydum. Zaten şirketimiz bize uydudan ‘Acil geri dönün’ diye mesaj attı. Herkes panik içindeydi. Gemiler bombalanıyordu. Kargo gemilerine bile bomba atılıyordu. Türkiye’ye varana kadar çok korktuk" diye konuştu.