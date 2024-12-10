"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek

Engin Arslan'ın kendisine verdiği abisinin telefonunu arayan Suriyeli, aileye Engin'le ilgili kimsenin bilmediği detayları da anlatarak cezaevinde ve hayatta olduğunu bildirdi. Bunun üzerine önce karakola ardından da savcılığa giden aile kendileriyle yapılan telefon görüşmesini dinleterek yardım istemişti.