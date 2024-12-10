"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek

Manisa'dan Gazze'ye "Savaşmaya gideceğim." diyerek çıktıktan sonra son mesajı "Duvarı atlayarak sınırı geçtim" olan 30 yaşındaki Engin Arslan, esir düştüğü cezaevinden çıktı. Özgürlüğüne kavuşan Manisalı genç, Türkiye'ye dönecek.

"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek - 1

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara dayanamadığı gerekçesiyle Saruhanlı ilçesinde yaşayan ve bir çiçekçide çalışan Engin Arslan geçen sene 11 Ekim'de Gazze’ye gitmek için evinden ayrıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek - 2

3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan ve tüm ısrarlara rağmen evden ayrılan Engin Arslan, Uşak, Konya ve Hatay üzerinden Suriye sınırını geçti.

"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek - 3

"DUVARI ATLAYARAK SINIRI GEÇTİM"

Sınırdaki duvarı atlayarak Suriye’ye geçtiğini ve yakındaki bir köyde bulunan camide dinlendikten sonra yoluna devam edeceğini ablasına attığı kısa mesajla bildiren Engin Arslan’dan sonraki günlerde cezaevinden çıktı.

"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek - 4

Şam'daki Filistin Cezaevinden çıkan bir Suriye vatandaşı çaresiz aileyi arayarak Engin Arslan'ın cezaevinde ve hayatta olduğunu bildirdi.

"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek - 5

Engin Arslan'ın kendisine verdiği abisinin telefonunu arayan Suriyeli, aileye Engin'le ilgili kimsenin bilmediği detayları da anlatarak cezaevinde ve hayatta olduğunu bildirdi. Bunun üzerine önce karakola ardından da savcılığa giden aile kendileriyle yapılan telefon görüşmesini dinleterek yardım istemişti.

"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek - 6

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Suriye’de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan’ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek - 7

Arslan ile telefonda konuşan Yenişehirlioğlu, yaptığı görüşmede vatanından uzak zor günler atlatan Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya aracılığı ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Yenişehirlioğlu, Arslan’ın en kısa sürede ailesiyle buluşacağını ifade etti.

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