"Savaşmaya gidiyorum" diyerek kaybolan Engin, Suriye'deki hapishaneden çıktı! Serbest bırakıldı, Türkiye'ye dönecek
Manisa'dan Gazze'ye "Savaşmaya gideceğim." diyerek çıktıktan sonra son mesajı "Duvarı atlayarak sınırı geçtim" olan 30 yaşındaki Engin Arslan, esir düştüğü cezaevinden çıktı. Özgürlüğüne kavuşan Manisalı genç, Türkiye'ye dönecek.
İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara dayanamadığı gerekçesiyle Saruhanlı ilçesinde yaşayan ve bir çiçekçide çalışan Engin Arslan geçen sene 11 Ekim'de Gazze’ye gitmek için evinden ayrıldı.