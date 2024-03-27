Savaştepe Belediyesi hangi partide? Savaştepe Belediye başkanı kimdir? Savaştepe Belediye başkan adayları
Savaştepe Belediyesi hangi partide? Savaştepe Belediye Başkanı kimdir? Savaştepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Savaştepe Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Savaştepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Savaştepe yerel seçim sonuçları..
SAVAŞTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Savaştepe Belediyesini, 6.514 alınan oy ve %52.68 oy oranı ile AK Parti adayı Turhan Şimsek kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%52.68
- İyi Parti%40.17
- BBP%6.24
- Saadet Partisi%0.50
- BTP%0.40