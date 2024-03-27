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Savaştepe Belediyesi hangi partide? Savaştepe Belediye başkanı kimdir? Savaştepe Belediye başkan adayları

Savaştepe Belediyesi hangi partide? Savaştepe Belediye Başkanı kimdir? Savaştepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Savaştepe Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Savaştepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Savaştepe yerel seçim sonuçları..

Savaştepe Belediyesi hangi partide? Savaştepe Belediye başkanı kimdir? Savaştepe Belediye başkan adayları - 1

SAVAŞTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Savaştepe Belediyesini, 6.514 alınan oy ve %52.68 oy oranı ile AK Parti adayı Turhan Şimsek kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%52.68
  • İyi Parti%40.17
  • BBP%6.24
  • Saadet Partisi%0.50
  • BTP%0.40

TÜRKİYE HABERLERİ

Savaştepe Belediyesi hangi partide? Savaştepe Belediye başkanı kimdir? Savaştepe Belediye başkan adayları - 2

SAVAŞTEPE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Savaştepe Belediyesi Başkanı Turhan Şimşek Kimdir?


1961′de Balıkesir, Savaştepe ilçesine bağlı Çamurlu köyünde doğdu.

İlk öğretim hayatını memleketinde tamamlayan Şimşek, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

Şimşek, Savaştepe Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda sınıf öğretmenliği yaptı.

30 Mart 2014 Yerel Seçiminde Ak Parti’den Balıkesir, Savaştepe Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile 2.Dönem Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Şimşek, evli ve iki çocuk babası.​

Savaştepe Belediyesi hangi partide? Savaştepe Belediye başkanı kimdir? Savaştepe Belediye başkan adayları - 3

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÜMMET ŞAMİL ZENGİN
  • ALİ KOYUNCU
  • OSMAN ÖZGÜR ALACA
  • LÜTFÜ TORAMAN
  • HALİL İBRAHİM İNCEBOY
  • GÜL SÜPÜRGEN
  • NAZMİYE KOPOYCU
  • HASAN ÖNALAN
  • FURKAN DOLU
  • MUSTAFA ARSLANTEKİN
Savaştepe Belediyesi hangi partide? Savaştepe Belediye başkanı kimdir? Savaştepe Belediye başkan adayları - 4

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