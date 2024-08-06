Savcı ve ailesine restoranda saldırı: Savcı Koca yaşananları anlattı
Ordu’da ailesiyle birlikte gittiği restoranda saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, karakoldaki ifadesinde yaşadıklarını anlattı. Sağ kulağına yumruk atıldığını söyleyen Savcı Koca, çıkan arbedede kayınvalidesi ve 9,5 aylık kızının yere düşerek yaralandığını belirtti.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mücahit Şamil Koca’nın, Perşembe Yaylası’nda uğradığı saldırıya ilişkin aynı günün gecesinde karakolda verdiği ifadesi ortaya çıktı.
İfadesinde, hafta sonu iznini geçirmek için eşi D. Koca, 9,5 aylık kızı, kayınpederi Mahmut K, kayınvalidesi Selime K. ve eşinin 9 yaşındaki yeğeniyle birlikte ızgara salonuna gittiklerini belirten Savcı Koca, ilk olarak siparişinin kaç dakikada hazır olacağını sorduğunu söyledi.İşletme çalışanının, “Sipariş 20 dakikada hazır olur.” demesinin ardından dışarıya çıktıklarını, 3 dakika sonrasında geri döndüklerinde ise işletme çalışanlarının sipariş için 1 saat süre verdiklerini belirten Savcı Koca, “İşletme çalışanlarının agresif tavırlarından, hem üst kata çıkarmamaları hem de süreyle ilgili farklılık belirttikleri için işletmeden çıkmak istedik ve ailemle birlikte kimseye bir şey demeden çıktık.” dedi.