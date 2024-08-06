Savcı ve ailesine restoranda saldırı: Savcı Koca yaşananları anlattı

Ordu’da ailesiyle birlikte gittiği restoranda saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, karakoldaki ifadesinde yaşadıklarını anlattı. Sağ kulağına yumruk atıldığını söyleyen Savcı Koca, çıkan arbedede kayınvalidesi ve 9,5 aylık kızının yere düşerek yaralandığını belirtti.

Savcı ve ailesine restoranda saldırı: Savcı Koca yaşananları anlattı - 1

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mücahit Şamil Koca’nın, Perşembe Yaylası’nda uğradığı saldırıya ilişkin aynı günün gecesinde karakolda verdiği ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde, hafta sonu iznini geçirmek için eşi D. Koca, 9,5 aylık kızı, kayınpederi Mahmut K, kayınvalidesi Selime K. ve eşinin 9 yaşındaki yeğeniyle birlikte ızgara salonuna gittiklerini belirten Savcı Koca, ilk olarak siparişinin kaç dakikada hazır olacağını sorduğunu söyledi.

İşletme çalışanının, “Sipariş 20 dakikada hazır olur.” demesinin ardından dışarıya çıktıklarını, 3 dakika sonrasında geri döndüklerinde ise işletme çalışanlarının sipariş için 1 saat süre verdiklerini belirten Savcı Koca, “İşletme çalışanlarının agresif tavırlarından, hem üst kata çıkarmamaları hem de süreyle ilgili farklılık belirttikleri için işletmeden çıkmak istedik ve ailemle birlikte kimseye bir şey demeden çıktık.” dedi.

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Savcı ve ailesine restoranda saldırı: Savcı Koca yaşananları anlattı - 2

Yayla merkezinde bulunan diğer işletmelerin boş olması ve kendilerine saldırının gerçekleştiği işletmenin önerilmesi nedeniyle buraya geri döndüklerini anlatan savcı, şöyle devam etti:

“Güleç Izgara isimli işletmenin önünde eşim hariç diğer aile fertleri bekledi. Biz eşimle işletmeye girdik ve yaklaşık 2 dakika önce önerdikleri yuvarlak masaya oturmak istedik. Bu kez de orada çalışan bir görevli bize sipariş verip vermediğimizi sordu. Ben de şimdi vereceğimizi söyledim. Bunun üzerine çalışan da bana 1 saat beklememiz gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine neden 1 saat az önce 20-30 dakika demiştiniz. 3 dakikada ne olduğunu sordum. Garson da bana yeni bir sipariş aldıklarını söyledi. Ben de işletme çalışanlarının tavrının tutarsız ve insanlarla dalga geçer şekilde olduğunu düşündüğüm için ‘Buranın bir yetkilisi yok mu? Konuşmak istiyorum’ dedim ve kasada duran Yücel Güleç isimli şahsın yanına geçtim.”
Savcı ve ailesine restoranda saldırı: Savcı Koca yaşananları anlattı - 3

“SEN NEDEN İKİDE BİRDE DÜKKANA GİRİP ÇIKIYORSUN?”

Savcı Mücahit Şamil Koca ifadesinde, kolluk güçlerinden aldığı tavsiye üzerine kendisinin savcı olduğunu söylediğini, işyerindekilerin kendisine agresif tavırlar sergilediğini belirterek şöyle devam etti:

“’Kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi?’ dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek, ‘Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim’ dedi ama şu an hatırlamıyorum.

Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel Güleç isimli şahsa çalışanları göstererek, ‘Bu 20 dakika, bu 1 saat, sen de 30 dakika dedin’ diyerek ‘Dalga mı geçiyorsunuz’ dedim.

O da bana 'Sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun’ dedi. Ben de müşteriyim tabii ki girip çıkarım dedim. Bunun üzerine şu an hatırlamadığım orada duran bir çalışan agresif tavırlarla el kol hareketi yaparak 'Sen ne diyorsun?' şeklinde hitaplarda bulundu.

Ben ve eşim işletme çalışanlarının tavrından rahatsız olarak işletmenin dışına çıktık. Bu esnada önlüğünden yine işletme çalışanı olduğunu düşündüğüm ve ismini sonradan öğrendiğim Erkan Güleç isimli şahsı gördüm ve ona da yine ‘Bu nasıl rezillik insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz. Hepiniz ayrı saatler söylüyorsunuz’ diye serzenişte bulunurken üzerime yürüdü.

Onu orada bulunan çalışanlar ayırdı. Bu esnada yine ismini sonradan öğrendiğim Abdülsamet Arpacı isimli şahıs çok hızlı bir şekilde işletmenin içinden üzerime koştu ancak yine orada bulunan şahıslar ve çalışanlar onu da tuttular.”

Savcı ve ailesine restoranda saldırı: Savcı Koca yaşananları anlattı - 4

“9,5 AYLIK KIZIM YERE DÜŞTÜ”

Ben ona odaklanmışken arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim fakat kimin vurduğunu fark etmedim. O esnada orada bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada kayınvalidem Selime K. ve kucağındaki 9,5 aylık kızım yere düştü. Sonrasında ise yine ismini sonradan öğrendiğim Ercan Güleç isimli şahıs da yine işletme içinden koşarak üzerime yürüdü ancak onu da tuttular.

Daha sonrasında olay yerinden ayrıldık ve jandarmaya bilgi verdim. Olaylar sakinleştikten sonra olay esnasında çıkan kargaşa nedeniyle 9,5 aylık kızım başından yaralanmış olduğunu gördüm ve kayınvalidemin de kalçasında ağrı olduğunu öğrendim.”

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 3 kişiden Erkan Güleç tutuklandı, Abdülsamed Arpacı hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi, Ercan G. ise ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.
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