Savcı ve ailesine restoranda saldırı: Savcı Koca yaşananları anlattı

“SEN NEDEN İKİDE BİRDE DÜKKANA GİRİP ÇIKIYORSUN?”

Savcı Mücahit Şamil Koca ifadesinde, kolluk güçlerinden aldığı tavsiye üzerine kendisinin savcı olduğunu söylediğini, işyerindekilerin kendisine agresif tavırlar sergilediğini belirterek şöyle devam etti:

“’Kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi?’ dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek, ‘Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim’ dedi ama şu an hatırlamıyorum.

Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel Güleç isimli şahsa çalışanları göstererek, ‘Bu 20 dakika, bu 1 saat, sen de 30 dakika dedin’ diyerek ‘Dalga mı geçiyorsunuz’ dedim.

O da bana 'Sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun’ dedi. Ben de müşteriyim tabii ki girip çıkarım dedim. Bunun üzerine şu an hatırlamadığım orada duran bir çalışan agresif tavırlarla el kol hareketi yaparak 'Sen ne diyorsun?' şeklinde hitaplarda bulundu.

Ben ve eşim işletme çalışanlarının tavrından rahatsız olarak işletmenin dışına çıktık. Bu esnada önlüğünden yine işletme çalışanı olduğunu düşündüğüm ve ismini sonradan öğrendiğim Erkan Güleç isimli şahsı gördüm ve ona da yine ‘Bu nasıl rezillik insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz. Hepiniz ayrı saatler söylüyorsunuz’ diye serzenişte bulunurken üzerime yürüdü.

Onu orada bulunan çalışanlar ayırdı. Bu esnada yine ismini sonradan öğrendiğim Abdülsamet Arpacı isimli şahıs çok hızlı bir şekilde işletmenin içinden üzerime koştu ancak yine orada bulunan şahıslar ve çalışanlar onu da tuttular.”