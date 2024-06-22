Savcıdan Timur Cihantimur'un avukatlarına tokat gibi cevap: "Milyon dolarlık evlerde yaşadığı için..."

EYLEM TOK'UN FİKRİYMİŞ

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti.

Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.