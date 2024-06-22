Savcıdan Timur Cihantimur'un avukatlarına tokat gibi cevap: "Milyon dolarlık evlerde yaşadığı için..."
İstanbul'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargılanması sürüyor. Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren ABD'li Savcı Kristin Kearney, hapishanedeki şartların gayet uygun olduğunu belirterek sanığın milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğinin altını çizdi.
İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.