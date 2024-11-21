Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama
"Savrun Fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak." yorumlarına Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, kentin çevresindeki fay hattına ilişkin açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Pampal, Savrun Fayı'nın aktif olmadığını dile getirip kırılması halinde bile tek parçada kırılmayacağını ifade etti.
Adana Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı.