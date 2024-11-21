Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama

"Genç olmakla beraber kaya zeminler. Oralara doğru gelişmeyi yönlendirmek ve eldeki stoku da bir şekilde depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor." diye konuşan Pampal, "Akçalıuşağı fayı henüz kırılmamış. O nedenle özellikle Kuzey Adana'daki yerleşim alanlarında yavaş yavaş çalışmaları hızlandırmak, hazırlıklarımızı yapmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor." dedi.