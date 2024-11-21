Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama

"Savrun Fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak." yorumlarına Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, kentin çevresindeki fay hattına ilişkin açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Pampal, Savrun Fayı'nın aktif olmadığını dile getirip kırılması halinde bile tek parçada kırılmayacağını ifade etti.

Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama - 1

Adana Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı.

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Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama - 2

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili sunum yaptı.

Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama - 3

"ADANA YIKILACAK"

Pampal, "Objektif olarak söyleyeyim, 'Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak.' deniliyor. Böyle bir şey yok. Savrun fayı benim 2 yıldır tekrar çalışmaya başladığım bir fay. Aktif değil, parçalı. Kırılsa bile tek parçada kırılmaz." diye konuştu.

Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama - 4

İnsanların zaman zaman deprem riskini unuttuğunu belirten Pampal, toplumun bilinç düzeyini yükselterek tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama - 5

"KUZEY ADANA'NIN ZEMİNİ İYİ"

Adana'nın büyük bir kısmının zemininin alüvyon olduğunu dile getiren Pampal, kuzey Adana'nın zemininin oldukça iyi olduğunu vurguladı.

Savrun Fayı kırılacak mı? "Adana yıkılacak" yorumlarına deprem uzmanından açıklama - 6

"Genç olmakla beraber kaya zeminler. Oralara doğru gelişmeyi yönlendirmek ve eldeki stoku da bir şekilde depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor." diye konuşan Pampal, "Akçalıuşağı fayı henüz kırılmamış. O nedenle özellikle Kuzey Adana'daki yerleşim alanlarında yavaş yavaş çalışmaları hızlandırmak, hazırlıklarımızı yapmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor." dedi.

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