Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama

“5-5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMAZ”

Geçen hafta Kozan’da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Pampal, şöyle devam etti:

“Bölgeye depremden sonra hemen gittim. O bölgede yaklaşık 20 yıl önce Akçaluşağı Fayı diye isimlendirdiğim bir fay var. Bir de Bozdoğanuşağı Fayı var. Bunlar aktif faylar. Burada paleosismolojik çalışmalar yaptık; günümüzden 3 bin yıl önce kırıldığını, depremler ürettiğini gösterir ipuçlarına rastladık. Akçaluşağı Fayı'nın 4 - 5 kilometre güneyinde Minnetli depremini üreten fay kırıldı. Yaralanma ve can kaybı yok. Ancak hemen kuzey doğusunda Akçaluşağı Fayı var. Bu fay da benzer büyüklükte bir deprem üretebilir. Bu kırılma çok beklemeyebilir. 5-5,5 büyüklüğünde deprem yaratırsa; benim için sürpriz olmaz. Daha büyük bir deprem üreteceğini düşünmüyorum; çünkü fay o kadar büyük değil. Çok uzun beklemeyebilir. Kırıldı kırılacak mertebede bir fay. Bu da geçen hafta Adana'daki depremde neler yaşanmışsa; benzer şeyler yaşanacaktır.”