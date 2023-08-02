Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Savrun Fayı hakkında açıklamalarda bulundu. Adanalılar’ın, Savrun Fayı nedeniyle tedirgin olduğunu dile getiren Pampal, “Çalışmalarımda Savrun Fayı'nın aktif olduğunu gösterecek hiçbir ipucuna rastlamadım. Kırılacağını gösterir emare yok.” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin stres yüklediği ileri sürülen Göksun'dan Kozan'a uzanan Savrun Fayı’nda bilim insanları inceleme yaptı.
Yaklaşık 1,5 ay süren incelemelerin ardından Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, açıklamalarda bulundu.