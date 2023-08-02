Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Savrun Fayı hakkında açıklamalarda bulundu. Adanalılar’ın, Savrun Fayı nedeniyle tedirgin olduğunu dile getiren Pampal, “Çalışmalarımda Savrun Fayı'nın aktif olduğunu gösterecek hiçbir ipucuna rastlamadım. Kırılacağını gösterir emare yok.” dedi.

Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin stres yüklediği ileri sürülen Göksun'dan Kozan'a uzanan Savrun Fayı’nda bilim insanları inceleme yaptı.

Yaklaşık 1,5 ay süren incelemelerin ardından Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, açıklamalarda bulundu.

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Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama - 2

Göksun’dan başlayıp, çevrede gözlemleme yaptıklarını anlatan Pampal, şunları söyledi:

“Çalışmalarım sonucunda; Göksun'dan başladım ve Göksun'un içinden geçip batıya doğru Saimbeyli tarafında artçıların çok yoğun olarak yığıldığı bölgede, doğu-batı yönlü kırıklar olduğunu gözlemledim. Göksu Fayı, Savrun Fayı'nın hemen batısında bulunan büyük bir faydır ve aktif görünüyor. Savrun Fayı ve Göksu Fayı neredeyse kuzey-güney doğrultulu faylardır. ‘Bunlar kırılacak, stres yüklendi’ denirken göz ardı edilen; kırılmalar genellikle doğu- batıda ya da pek çok doğrultuda uzanan faylar var. Bunların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyordu.”

Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama - 3

Savrun Fayı’nı kesen çok sayıda “yaşlı fay” tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Pampal, şöyle devam etti:

“Bu faylar kuzey - batı, güney-doğu doğrultulu. Fayı çok parçalamış. En az 7-8 fay tarafından Savrun Fayı'nın o kesimi parçalı. Bu fay, 7 büyüklüğünde deprem yaratacak bir fay değil. 5-6 arası depremler belki. Hareket yok ve ben beklemiyorum.”

Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama - 4

“5-5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMAZ”

Geçen hafta Kozan’da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Pampal, şöyle devam etti:

“Bölgeye depremden sonra hemen gittim. O bölgede yaklaşık 20 yıl önce Akçaluşağı Fayı diye isimlendirdiğim bir fay var. Bir de Bozdoğanuşağı Fayı var. Bunlar aktif faylar. Burada paleosismolojik çalışmalar yaptık; günümüzden 3 bin yıl önce kırıldığını, depremler ürettiğini gösterir ipuçlarına rastladık. Akçaluşağı Fayı'nın 4 - 5 kilometre güneyinde Minnetli depremini üreten fay kırıldı. Yaralanma ve can kaybı yok. Ancak hemen kuzey doğusunda Akçaluşağı Fayı var. Bu fay da benzer büyüklükte bir deprem üretebilir. Bu kırılma çok beklemeyebilir. 5-5,5 büyüklüğünde deprem yaratırsa; benim için sürpriz olmaz. Daha büyük bir deprem üreteceğini düşünmüyorum; çünkü fay o kadar büyük değil. Çok uzun beklemeyebilir. Kırıldı kırılacak mertebede bir fay. Bu da geçen hafta Adana'daki depremde neler yaşanmışsa; benzer şeyler yaşanacaktır.”

Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama - 5

“KIRILACAĞINI GÖSTERİR EMARE YOK”

Prof. Dr. Pampal, “Savrun Fayı kırılacak ve Adana yıkılacak” görüşüne katılmadığını belirterek şunları söyledi:

“Çalışmalarım sonucunda da gördüğüm için görüşüm daha netleşti. Özellikle Adanalılar, Savrun Fayı'ndan dolayı çok tedirgin. Adana ile ilgili olarak ayrıntılı çalışıyorum. Tarihsel dönemine bakıyorum. Örnek olarak Adana'da bulunan Seyhan Nehri üzerindeki tarihi taş köprünün 385 yılında Romalılar tarafından yapıldığı ve 1700 yıldır aktif olarak kullanılan dünyadaki nadir yapılardan biri olduğunu biliyoruz. Bu da Adana'da en azından 1700 yıldır 7 ve üzeri yıkıcı bir deprem olmadığını gösterir. Önemli bir ipucu olarak değerlendirilebilir. Aksi takdirde bu köprünün yıkılması ya da ağır hasar görmesi gerekirdi.”

Savrun Fayı’nda saha çalışması tamamladı | Adana’da deprem bekleniyor mu? Prof Dr. Süleyman Pampal’dan açıklama - 6

“'Adana yıkılacak, kuzeyden, güneyden gelecek' bunları abartmamak lazım. Gerçekçi ve bilimsel verileri kullanarak, yorumlar yapmakta yarar var. Kendi çalışmalarımda Savrun Fayı'nın aktif olduğunu gösteren hiçbir ipucuna rastlamadım. Kırılacağını gösterir emare yok. Ancak Savrun Fayı'nın batısında ve doğusunda yerel, küçük ölçekli depremler üretecek aktif faylar var. Bunlardan biri Minnetli civarında olan fay kırıldı ve 5.5 civarında etki yarattı. Yakınındaki Akçaluşağı Fayı'nın kırılacağını bekliyorum. Ne zaman onu bilmiyorum; ama benzer büyüklükte bir depreme yol açabilir.”

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