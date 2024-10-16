Sayıların gizemli dünyası: Mutlu, mutsuz ve narsistik sayılar

MUTLU SAYILAR

İlk yüz sayı içerisindeki mutlu sayılar 1, 7, 10, 13, 19, 23, 28, 31, 32, 44, 49, 68, 70, 79, 82, 86, 91, 94, 97, 100 şeklinde sıralanır. Mutlu sayılar kümesinde asal sayılar da bulunur. Böyle sayılara ise mutlu asal sayılar denir. Mutlu asal sayılar, TARDIS adlı bir zaman makinesi ile uzay ve zamanda yolculuk yapabilen bir kahramanın maceralarının anlatıldığı, Doctor Who isimli bir bilim kurgu dizisine de konu olmuştur. Dizinin bir bölümünde, açılması gereken bir kapının şifresi olarak 313, 331, 367 sayılarından sonra gelen sayının ne olduğu sorulur. Karakterlerden biri, bu sayıların mutlu asal sayılar olduğunu ve bu sayılardan sonra gelecek sayının 379 sayısı olduğunu bilir.



Örneğin:



19 mutlu bir sayıdır çünkü:

1²+9²=82

8²+2²=68

6²+8²=100

1²+0²=1 Mutlu sayı



