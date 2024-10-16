Sayıların gizemli dünyası: Mutlu, mutsuz ve narsistik sayılar
Sayıların sadece matematiksel işlemlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda eğlenceli ve ilginç özelliklere sahip olduklarını biliyor musunuz? Mutlu, mutsuz ve narsistik sayılar, bu ilginç özelliklerden sadece birkaçı. Peki, hangi sayılar mutlu, mutsuz ve narsistik sayılar arasında yer alıyor?
Sayıların dünyası, sadece hesaplamalardan ibaret değil; mutlu, mutsuz ve narsistik sayılarla dolu. Örneğin 1 sayısı mutlu bir sayı iken 4 sayısı mutsuz bir sayı. Ancak hem 1 hem de 4 sayıları narsistik sayılar arasında. Peki bu sayılar neden böyle adlandırılıyor?