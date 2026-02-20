Sazan sarmalıyla 3 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar tutuklandı

Alınan bilgiye göre geçen aylarda bir dolandırıcı, sosyal medyadaki 3 milyon 250 bin TL değerindeki evi satılık ilandan alarak, 2 milyon 150 bin TL'ye başka bir ilana koymuştu. Evi satın almak isteyen aileyle irtibata geçen dolandırıcı, sazan sarmalı yöntemiyle 2 milyon 31 bin TL dolandırmıştı.