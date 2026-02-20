Sazan sarmalıyla 3 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar tutuklandı
İHA
Elazığ'da ev almak isteyen aileyi sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre geçen aylarda bir dolandırıcı, sosyal medyadaki 3 milyon 250 bin TL değerindeki evi satılık ilandan alarak, 2 milyon 150 bin TL'ye başka bir ilana koymuştu. Evi satın almak isteyen aileyle irtibata geçen dolandırıcı, sazan sarmalı yöntemiyle 2 milyon 31 bin TL dolandırmıştı.
3 MİLYON 245 BİN TL VURGUN YAPTILAR
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda, kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.Z. ve S.Z. Gaziantep'te düzenlenen bir operasyonda yakalandı. Şüphelilerin 2 ayrı dolandırıcılıktan 3 milyon 245 bin TL vurgun yaptığı öğrenildi. Yakalanarak Elazığ'a getirilen şüpheliler, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.