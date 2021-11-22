Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 20’ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi.

Haberler - İHA 22.11.2021 - 09:48

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 1

’da bulunan barajlardaki su miktarı günden güne azalmaya devam ediyor.

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 2

Arnavutköy’de bulunan İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan.

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 3

İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü.

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 4

Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi.

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 5

Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 6
Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 7
Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 8
Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 9
Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 10
Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20 ‘ye düştü - 11

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