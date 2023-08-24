Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı
İstanbul'a içme suyu sağlayan on barajdan biri olan ve Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, su seviyesi yüzde 4'e geriledi. Su seviyesinin yüzde 4'e gerilemesiyle barajdaki deniz kabukları ve çöpler de günyüzüne çıktı. Piknik yapmak için gelen vatandaşların ise aracı bataklığa saplandı.
İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası ve buharlaşma en çok barajlardaki su seviyesini etkiledi.