Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı

İstanbul'a içme suyu sağlayan on barajdan biri olan ve Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, su seviyesi yüzde 4'e geriledi. Su seviyesinin yüzde 4'e gerilemesiyle barajdaki deniz kabukları ve çöpler de günyüzüne çıktı. Piknik yapmak için gelen vatandaşların ise aracı bataklığa saplandı.

Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı - 1

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası ve buharlaşma en çok barajlardaki su seviyesini etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı - 2

İstanbul'a su sağlayan on barajdan biri olan Sazlıdere'de su seviyesi 24 Ağustos Perşembe itibarıyla yüzde 4.18 olarak kayıtlara geçti.

Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı - 3

Barajdaki su seviyesinin gerilemesiyle deniz kabukları ve çöpler de günyüzüne çıktı.

Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı - 4
Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı - 5

"BALIK TUTMAK ZORLAŞTI"

Barajın çevresi bataklığa döndü. 

İzin günlerinde Sazlıdere Barajı'na balık tutmaya geldiğini söyleyen Agâh Serbest ise, "Sultançiftliği’nden geliyorum. Evet, baya bir kuraklık oldu. Bir ay değil, bütün sene kurak geçti. Yağmur yok, birşey yok. Yukarıdan buraya kadar su çekildi. Dolayısıyla balık tutmakta zorlaştı. Rüzgarın uçurduğu, milletin bıraktığı çöpler oluyor. Şu ana kadar sıkıntı olmadı; ölü balık görmedik, duymadık. Bir sıkıntı yok yiyoruz." dedi.

Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı - 6

İzmir'den yakınlarını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Gökhan Öztürk ve ailesi piknik yapmak için Sazlıdere Barajı'na geldi.

Ailenin içinde bulunduğu minibüs Sazlıdere'de bataklığa saplandı. Öztürk'ün yardımına Sazlıbosna mahallesi sakinleri koştu. İki saat süren çalışmaların ardından Öztürk'ün minibüsü traktör yardımıyla çekilerek bataklıktan çıkarıldı.

Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı - 7

SAZLIDERE'DE YÜZDE 4.18, ÖMERLİ'DE YÜZDE 64.54

24 Ağustos Perşembe günü itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 31.25 olarak kayıtlara geçti.

24 Ağustos 2022 tarihinde ise, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59.65 oranındaydı. 2013 - 2023 yılları arasındaki 10 sene içinde barajlardaki doluluk oranı en yüksek olan yıl, 617.17 milyon metreküple 2015 oldu.

Barajlardaki doluluk oranının en düşük olduğu yıl ise, 145.29 milyon metreküple 2014 yılı olarak kaydedildi. Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı 23 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla yüzde 5.03 iken, 24 Ağustos Perşembe günü itibariyle doluluk oranı yüzde 4.18 olarak kayıtlara geçti. 24 Ağustos itibariyle İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı ise, yüzde 64.54 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.

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