Sazlıdere Barajı kurudu | Pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı

SAZLIDERE'DE YÜZDE 4.18, ÖMERLİ'DE YÜZDE 64.54

24 Ağustos Perşembe günü itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 31.25 olarak kayıtlara geçti.

24 Ağustos 2022 tarihinde ise, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59.65 oranındaydı. 2013 - 2023 yılları arasındaki 10 sene içinde barajlardaki doluluk oranı en yüksek olan yıl, 617.17 milyon metreküple 2015 oldu.

Barajlardaki doluluk oranının en düşük olduğu yıl ise, 145.29 milyon metreküple 2014 yılı olarak kaydedildi. Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı 23 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla yüzde 5.03 iken, 24 Ağustos Perşembe günü itibariyle doluluk oranı yüzde 4.18 olarak kayıtlara geçti. 24 Ağustos itibariyle İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı ise, yüzde 64.54 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.